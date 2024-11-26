Президент UFC розповів, що буде в потенційному поєдинку Пола та Канело

Президент UFC Дейна Вайт вважає, що якщо Джейк Пол (11-1, 7 КО) та Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО) зійдуться в бою, то мексиканець без проблем здобуде перемогу.

Його слова наводить Marca.

"Канело, як і раніше, цар гори. Дуже важко залишатися на такому рівні настільки довгий час, але це робить. Скільки він має? $40 мільйонів за бій? Бій із Полом? Для Канело це була б грібана 30-секундна робота за величезну винагороду. Не знаю, чому йому не зробити це", – сказав Вайт.

Нагадаємо, Пол в останньому поєдинку одноголосним рішенням суддів переміг легендарного ексчемпіона світу Майка Тайсона (50-7, 44 КО). Альверес нещодавно здолав Едгара Берлангу.

Після перемоги Джейк отримав багато пропозицій про поєдинок від ексзірок боксу, але він хотів битися з Альваресом. Сам Канело готовий вийти з ним у ринг, але після завершення кар'єри.