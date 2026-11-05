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В UFC анонсували повернення Топурії

Олександр Булава — 5 листопада 2026, 13:38
В UFC анонсували повернення Топурії
Ілія Топурія
UFC

Глава UFC Дейна Вайт заявив, що колишній чемпіон у двох вагових категоріях Ілія Топурія (17-1) проведе свій наступний на початку 2027 року.

Про це він заявив у коментарі The Jim Rome Show.

"Ілія повернеться на початку 2027 року. Ми вже працюємо над цим", – розповів Вайт.

Напередодні Ілія в Інстаграм також заявив про своє повернення.

"Я повернувся туди, де все почалося. Не для того, щоб згадувати минуле, а щоб пам'ятати. Матадор повертається", – сказав Топурія.

Іспанський боєць зазнав першої поразки в кар'єрі від Джастіна Гейджі в межах турніру UFC Freedom 250 у Білому домі. Попри статус фаворита, він зазнав тривалого побиття, перш ніж його кут зупинив бій перед п'ятим раундом.

Раніше Олександр Усик підтримав Топурію після його поразки від Гейджі.

Дейна Вайт

Дейна Вайт

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