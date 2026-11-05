В UFC анонсували повернення Топурії

Глава UFC Дейна Вайт заявив, що колишній чемпіон у двох вагових категоріях Ілія Топурія (17-1) проведе свій наступний на початку 2027 року.

Про це він заявив у коментарі The Jim Rome Show.

"Ілія повернеться на початку 2027 року. Ми вже працюємо над цим", – розповів Вайт.

Напередодні Ілія в Інстаграм також заявив про своє повернення.

"Я повернувся туди, де все почалося. Не для того, щоб згадувати минуле, а щоб пам'ятати. Матадор повертається", – сказав Топурія.

Іспанський боєць зазнав першої поразки в кар'єрі від Джастіна Гейджі в межах турніру UFC Freedom 250 у Білому домі. Попри статус фаворита, він зазнав тривалого побиття, перш ніж його кут зупинив бій перед п'ятим раундом.

Раніше Олександр Усик підтримав Топурію після його поразки від Гейджі.