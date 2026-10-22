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Йому не місце в боксі: Де Ла Хойя – про керівника Zuffa Boxing

Олександр Булава — 22 жовтня 2026, 16:30
Йому не місце в боксі: Де Ла Хойя – про керівника Zuffa Boxing
Дейна Вайт
BoxingNews24

Колишній чемпіон світу, а нині голова промоутерської компанії Golden Boy Оскар Де Ла Хойя розкритикував спроби глави UFC та одного з керівників Zuffa Boxing Дейни Вайта закріпитися в боксерській індустрії.

Про це він розповів у коментарі DAZN Boxing.

За словами промоутера, керівник MMA-промоушна намагається застосувати у боксі ті ж схеми, що й у змішаних єдиноборствах.

"Насамперед йому взагалі не місце в цьому спорті. Вони намагаються монополізувати бокс? як зробили це з UFC, але тут у них нічого не вийде.

Ви не зможете стерти історію боксу. Не зможете скасувати чемпіонські титули, за які хочуть боротися боксери. І не зможете позбавляти бійців грошей, на які вони заслуговують, як ви робите це в UFC.

Я вважаю, що Дейна Вайт повинен займатися своєю справою і робити те, що в нього найкраще виходить – працювати в UFC. А нам, промоутерам, які знають, що роблять, нехай дозволить займатися своєю роботою.

Ось і все. Кожен має займатися своєю справою і робити те, що вміє найкраще. Боксу буде краще без Дейни Вайта", – сказав Де Ла Хойя.

Раніше повідомлялося, що Вайт буде просувати мегабій Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Дейна Вайт Оскар де ла Хойя

Дейна Вайт

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