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Чемпіон Бокс

Канело назвав дату бою з Полом

Олександр Булава — 25 листопада 2024, 18:34
Канело назвав дату бою з Полом
Едгар Берланга та Сауль Альверес
Getty images

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) готовий вийти на ринг проти блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Про це боксер розповів у коментарі The Full Send Podcast.

"Коли я закінчу з боксом (на найвищому рівні), чому б і ні? Так, можливо.

Я думаю, що це добре, тому що це приваблює вболівальників, які зазвичай не дивляться бокс. Вони знають Джейка Пола, але вони не знають щось про бокс. Можливо, я візьму бій", – сказав Канело.

Нагадаємо, Пол в останньому поєдинку одноголосним рішенням суддів переміг легендарного ексчемпіона світу Майка Тайсона (50-7, 44 КО). Альверес нещодавно здолав Едгара Берлангу.

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