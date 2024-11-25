Канело назвав дату бою з Полом

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) готовий вийти на ринг проти блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Про це боксер розповів у коментарі The Full Send Podcast.

"Коли я закінчу з боксом (на найвищому рівні), чому б і ні? Так, можливо.

Я думаю, що це добре, тому що це приваблює вболівальників, які зазвичай не дивляться бокс. Вони знають Джейка Пола, але вони не знають щось про бокс. Можливо, я візьму бій", – сказав Канело.