Вайт – про бій Джошуа та Пола: Дуже погана ідея

Президент UFC Дейна Вайт висловився про підтвердження поєдинку ексчемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа з шоуменом Джейком Полом.

Думки функціонера передає пресслужба UFC.

"Господи, це, чорт забирай, дуже погана ідея. Але ось що я вам скажу: багато хто дивитиметься цей поєдинок, і я також. Ми всі знаємо, заради чого люди ввімкнуть телевізор. Всі хочуть отримати те, чого так довго чекали", – сказав Вайт.

З урахуванням поганих відносин між президентом UFC та Джейком Полом, які не склались через звинувачення від блогера у низьких гонорарах бійцям та небажанні Вайта організовувати поєдинки Джейка, можна припустити – Дейна очікує на нокаут бійця.

Нагадаємо, бій Ентоні з Полом відбудеться 19 грудня у Маямі. Поєдинок пройде в рукавицях стандартної для гевівейту ваги – 10 унцій (284 г).

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

Раніше затвердження поєдинку прокоментував промоутер ексчемпіона світу Едді Гірн.