Редкач проведе бій проти брата Кейшона Девіса

Український боксер першої напівсередньої ваги (до 63,5 кг) Іван Редкач (24-8-1, 19 КО) повернеться на ринг після півторарічної перерви.

Про це повідомляє Boxing News 24.

4 квітня українець проведе бій з американцем Келвіном Девісом (15–1, 8 KO), який є братом ексчемпіона світу в напівсередній вазі Кейшона Девіса (14–0, 10 KO). Вечір боксу відбудеться в Норфолк – рідному місті американця.

Келвін у червні минулого року зазнав першої у кар'єрі поразки, поступившись у поєдинку проти Нахіра Олбрайта.

Нагадаємо, свій останній бій українець провів у вересні 2024 року. Тоді Редкач поступився Хосе Сепеді. Поєдинок достроково завершився у другому раунді. Загалом він переміг лише один раз у своїх останніх п'яти боях.