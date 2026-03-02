Зробімо це: Кейшон закликав Круса прийняти бій
Ексчемпіон світу за версією WBO Кейшон Девіс (14-0, 10 КО) закликав тимчасового чемпіона WBC в першій напівсередній вазі Ісаака Круса (28-3-2, 18 KO) прийняти пропозицію про бій.
Його слова передає Boxing News 24/7.
"Я давно про тебе нічого не чув… З ким ти б'єшся далі? Можеш обрати мене. Ти заробиш багато грошей. Ми можемо провести бій у Вегасі або на турнірі Туркі. Пітбуль Крус, я прямо зараз кидаю тобі виклик. Давай, зробимо це", – сказав Девіс.
У своєму останньому бою Кейшон здолав Джемейна Ортіса технічним нокаутом за 13 секунд до завершення поєдинку. Крус звів внічию бій Ламонтою Роучем, який відбувся у грудні минулого року.
Напередодні Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала бій українського чемпіона організації Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 1 КО).