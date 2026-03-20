Боб Арум назвав сучасного боксера, який має потенціал стати легендою

Денис Іваненко — 20 березня 2026, 15:41
Боб Арум назвав сучасного боксера, який має потенціал стати легендою
Легендарний промоутер Боб Арум розповів, хто з сучасних бійців може стати справжньою іконою боксу.

Його слова цитує Boxing News.

Голова Top Rank виділив ексчемпіона світу в легкій вазі Кейшона Девіса (14-0, 10 KO). Він вважає, що колишній суперник Дениса Берінчика має потенціал великого боксера.

"Кейшон Девіс – один із цих молодих людей, які мають неймовірні навички. Якщо він зможе контролювати своє життя та використовувати ці скіли, то стане одним із найкращих боксерів усіх часів", – сказав Арум.

Нагадаємо, що Девіс перебував у статусі чемпіона світу WBO з лютого 2025 року. Тоді він завдав Денису Берінчику першої поразки в кар'єрі, перемігши нокаутом.

Після того американець звільнив титул і перейшов у першу напівсередню вагу. В останньому бою він здолав Джермейна Ортіса (20-3-1, 10 KO).

Читайте також :
Боб Арум назвав найнебезпечнішого боксера в історії
Боб Арум Кейшон Девіс

Боб Арум

Боб Арум назвав найнебезпечнішого боксера в історії
Історія дня. Як Арум висміяв Трампа за його міграційну політику в США
За 60 років у боксі я не бачив нічого подібного: Арум – про найкращого боксера у світі
Він його нокаутує: Арум – про бій Хейні з Норманом
Якщо Кроуфорд переможе, то Канело завершить кар’єру – Арум

