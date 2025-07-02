Успішне повернення на ринг: Дерев'янченко нокаутував Рамоса

У ніч на 2 липня на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл, штат Тенессі, Сергій Дерев'янченко (16-6, 11 КО) повернувся на ринг після майже річного простою. Його суперником був американець Джеремі Рамос (14-16, 4 КО).

Бій завершився перемогою українця технічним нокаутом у шостому раунді.

Поєдинок розпочався у середньому темпі. Кілька раундів суперник протримався, але поступово сили почали його залишати.

У четвертому раунді після точного удару від Сергія Рамос "узяв коліно". Досить швидко вдалося відновитися. 5 раунд Джеремі провів другим номером, постійно захищаючись, але йшов у розмін на близькій дистанції.

Дерев'янченко бачив, що опонент майже безсилий. У шостому раунді стався нокдаун, а потім ще один. Рефері зупинив бій.

Бокс

Сергій Дерев'янченко (Україна) – Джеремі Рамос (США) ТКО 6 (8)

Нагадаємо, свій попередній бій українець провів у ніч з 17 на 18 серпня. 39-річний українець поступився Крістіану Мбіллі, але попри тяжку травму, він пройшов усю дистанцію.

Зазначимо, що кілька днів тому француз Мбіллі нокаутом у першому раунді переміг поляка Мацея Сулецького.