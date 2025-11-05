Колишній чемпіон світу, який програвав Дерев'янченку, оголосив себе банкрутом

Колишній володар тимчасового титулу WBA Джек Кулкай (33-5, 14 КО) збанкрутував. Він визнаний неплатоспроможним.

Про це повідомляє BILD.

Районний суд у Потсдамі порушив справу про банкрутство проти Culcay (справа № 670 IK 154/25).

За інформацією ЗМІ, Кулкай найбільше заборгував своєму останньому промоутеру, AGON Sports. Заборгованість, як кажуть, сягає близько 100 000 євро. Президент організації Інго Фолькманн не приховував свого розчарування своїм колишнім бійцем.

"Мене засмучує те, що Джек не розмовляв зі мною. Я був останньою людиною, яка б відмовилася від компромісу", – сказав він Bild.

Його останній бій відбувся у квітні 2024 року за титул чемпіона світу IBF. Тоді Джек програв росіянину Бахраму Муртазалієву. Відтоді він більше не виходив на ринг.

У квітні 2019-го німець провів бій проти Сергія Дерев'янченка. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

