Менеджер Дерев'янченка анонсував повернення українського боксера у ринг

Український боксер Сергій Деревʼянченко (16-6, 11 KO) проведе наступний бій у липні 2026 року.

Про це повідомив менеджер бійця Кіт Коннолі.

Наразі не розкриваються ім'я наступного суперника і дата бою.

Термін повернення Дерев'янченка у ринг

Нагадаємо, що наприкінці квітня цього року Дерев'янченко доєднався до промоутерської компанії Zuffa Boxing. Це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Востаннє українець боксував на початку липня 2025-го, коли нокаутував американця Джеремі Рамоса на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл.

