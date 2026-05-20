Українська правда
Менеджер Дерев'янченка анонсував повернення українського боксера у ринг

Софія Кулай — 20 травня 2026, 11:21
Сергій Дерев'янченко
instagram.com/sergiy.derevyanchenko

Український боксер Сергій Деревʼянченко (16-6, 11 KO) проведе наступний бій у липні 2026 року.

Про це повідомив менеджер бійця Кіт Коннолі.

Наразі не розкриваються ім'я наступного суперника і дата бою.

Термін повернення Дерев'янченка у ринг
Скриншот із інстаграму боксера

Нагадаємо, що наприкінці квітня цього року Дерев'янченко доєднався до промоутерської компанії Zuffa Boxing. Це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Востаннє українець боксував на початку липня 2025-го, коли нокаутував американця Джеремі Рамоса на арені "Texas Troubadour Theatre" у місті Нешвілл.

Раніше Дерев'янченко дав прогноз на бій Олександра Усика проти Ріко Верховена та розповів, чи не шкодить ця битва на спадщину непереможеного українського боксера з Криму.

