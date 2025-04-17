Це його найбільша помилка: Де Лос Сантос – про бій з Кейшоном

Домініканський боксер легкої ваги Едвін Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) відреагував на офіційне оголошення бою проти чемпіона WBO Кейшона Девіса (13-0, 9 КО).

Цитує боксера BoxingScene.

"Я хочу подякувати Кейшону Девісу за те, що він дав мені можливість стати чемпіоном WBO. Дякую також Top Rank і моєму промоутеру. Це буде чудовий бій, але Кейшон зробив свою першу велику помилку як професіонал, вирішивши зустрітися зі мною. 7 червня я доведу, наскільки це велика помилка. Я приїду до Норфолка в ідеальній формі та шукатиму нокаут", – розповів Де Лос Сантос.

Захисти титулу Кейшона відбудеться 7 червня на вечорі боксу в Норфолку, штат Вірджинія, США.

Нагадаємо, 15 лютого Кейшон брутально нокаутував українця Дениса Берінчика та завоював титул WBO. Після цього Девіс говорив, що готовий вийти на ринг проти Джервонти Девіса. Також Кейшон звертався до іншого українця Василя Ломаченка, оскільки з ним також він хотів би помірятися силами.

Де Лос Сантос останній бій провів у листопаді 2023 року, коли поступився Шакуру Стівенсону. До цього 25-річний домініканець переміг нокаутом у третьому раунді Хосе Валенсуелу та рішенням суддів здолав Джозефом Адорно.