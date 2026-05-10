Це була війна: перші слова Дюбуа після епічної перемоги над Вордлі

Новий чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) прокоментував яскраву перемогу над Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Слова 28-річного боксера цитує The Guardian.

Дюбуа віддав належне Вордлі, назвавши колишнього чемпіона WBO справжнім воїном.

"Вордлі – стійкий хлопець, воїн. Дякую за чудовий бій, мужик. Для мене було честю розділити з тобою ринг. Я хочу вирости після цього бою, стати кращим і повернутися ще сильнішим як чинний чемпіон", – сказав Дюбуа.

Британець розповів, що два нокдауни на початку поєдинку не становили для нього загрози, а тому він продовжував бій.

"Це була війна. Ми пережили суворі моменти. Дякую тобі, Фабіо. Я знаю, що в мене є мужність, велика мужність. Я воїн. На початку поєдинку були просто легкі нокдауни. Мені потрібно було повернутися до свого боксу. Мені потрібно було повернутися в бій. Відновитися і повернутися ще жорсткіше. Я воїн", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що у ніч на 10 червня Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді та забрав чемпіонський пояс WBO.

Британець став триразовим чемпіоном світу, адже раніше вже володів титулами IBF та WBA Regular.

Раніше повідомлялася статистика ударів бою Вордлі – Дюбуа. Даніель перевершив суперника за всіма показниками.