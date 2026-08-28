Якщо випаде шанс, то він має бути готовим: Красюк розповів про можливе повернення Кличка

Промоутер Олександр Красюк оцінив перспективи можливого повернення колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Володимира Кличка (64-5, 53 КО) на професійний ринг.

Про це він розповів Ютуб-каналу Seconds Out.

За словами Красюка, Кличко справді має бажання провести ще один бій і встановити історичне досягнення – стати найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі. Водночас конкретного рішення щодо повернення поки немає.

"Чи є в нього бажання кинути собі виклик і стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі? Є. Володимир хоче, щоб це сталося. Чи станеться це? Ніхто не знає", – сказав Красюк.

Промоутер пояснив, що саме бажання Кличка бути готовим до можливого шансу змушує його продовжувати тренування та проводити спаринги.

"Якщо випаде шанс, то він має бути готовим. Ось чому він тренується. Ось чому він дотримується режиму. Ось чому він проводить спаринги", – зазначив Красюк.

Наприкінці червня 2026 року Красюк підігрів чутки про можливе повернення Кличка, опублікувавши фото з ним та президентом Федерації боксу Болгарії Красіміром Інінським. Тоді промоутер залишив загадковий підпис: "Щось велике насувається".

Водночас Красюк уточнив, що новини, про які він говорив у Софії, не стосувалися повернення Кличка на ринг, а подробиці поки не готові для розголошення.

Раніше український тренер В'ячеслав Сенченко висловився щодо можливого бою між Володимиром Кличком (64-5, 53 КО) та Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО), про який останнім часом було чимало чуток.