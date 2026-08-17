Раптово померла колишня наречена Кличка Гейден Панеттьєрі

16 серпня у віці 36 років несподівано померла Гейден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка.

Про це повідомляє Таблоїд з посиланням на ABC News.

Причину смерті американської акторки не розкривають.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і стихійною силою, що дарувала безмежну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам глядачів, які бачили її на екрані", – йдеться у заяві її батька.

Нагадаємо, що акторка відома не лише своєю кар'єрою, а й стосунками з колишнім українським боксером Володимиром Кличком, які зародилися у 2009 році. У 2011-му пара знову була разом, а у 2013-му оголосила про заручини.

9 грудня 2014-го Гейден народила Володимиру доньку, яку назвали Кая-Євдокія. Однак далі спільне життя закоханих пішло по похилій. Панеттьєрі зіштовхнулася із післяпологовою депресією та стала залежною від алкоголю. На тлі цих проблем у 2018-му пара остаточно розірвала свої стосунки. Спільна донька екснаречених залишилася під опікою Кличка-молодшого. Згодом стало відомо, що ексчемпіон світу з боксу змусив колишню відмовитися від опіки над донькою.

19 травня 2026 року Гейден видала автобіографічну книгу, у якій розповіла про свій життєвий шлях – від успішної акторської кар'єри до депресій, а також пригадала повернення після раптової смерті її молодшого брата.