Зірване весілля, спільна донька і залежності Гейден: історія кохання Володимира Кличка та Панеттьєрі

16 серпня 2026 року раптово померла американська акторка Гейден Панеттьєрі, яка відома не лише своєю голлівудською кар'єрою, а й стосунками з колишнім чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличком.

Стосунки Кличка і Панеттьєрі були наче американські гірки

Володимир та Гейден познайомилися на "книжковій події" у 2009 році, яку організували їхні спільні друзі. Це можна було назвати "коханням із першого погляду". Адже вже новий 2010 рік Кличко та Панеттьєрі зустрічали разом.

Ця пара привертала увагу спільноти не лише своєю зірковістю, а й різницею у параметрах: Володимир був вищим за обраницю аж на 46 сантиметрів.

Їх роман розвивався зі "швидкістю світла". Вже на закритому концерті Леді Гаги у Маямі закохані не приховували своїх почуттів. Вони не усамітнювалися удвох подалі від інших, не ігнорували одне одного, а навпаки, відкрито фліртували та обіймалися. Згодом пара публічно висвітлила свої стосунки на червоній доріжці Best of Musical Gala у німецькому Гамбурзі.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі Getty Images

Однак Володимиру та Гейден не пророкували тривалого роману через кардинально різну та насичену діяльність. Кличко ще тоді активно боксував на професійному ринзі, а Панеттьєрі була затребуваною у світі Голлівуду.

Міняла чоловіків наче шкарпетки, але не забула українського боксера

Навесні 2011-го стосунки на відстані дали першу глибоку тріщину. Першим про розрив роману повідомив Кличко-молодший.

Володимир зізнався, що поважає вже ексобраницю та сподівався, що вони залишаться друзями.

"Я дуже поважаю Гайден як людину і як друга. І впевнений, ми збережемо дружні стосунки, незважаючи на розставання", – написав український боксер.

Цікаво, що головною причиною закінчення їхніх стосунків могла стати велика "зацікавленість" Панеттьєрі в інших чоловіках. Гейден навіть під час стосунків із Володимиром можна було побачити у компанії іншої статі. І це не дивно, адже білява "крихітка" із Голлівуду привертала увагу великої кількості чоловіків.

Відтоді американську акторку помічали в обіймах одразу декількох зіркових чоловіків, тоді як Кличку приписували нові романи із моделлю Джесікою Вайт та телеведучою Назан Еккс.

У 2012-му чергові стосунки моделі із США закінчилися, адже, за словами її оточення, вона не могла забути Володимира.

Через кілька місяців несподівано Гейден була знову помічена в обіймах українського боксера. А вже восени 2013-го знову закохані оголосили про заручини: Володимир освідчився обраниці. Кличко не пожалів грошей на розкішну обручку, яку прикрашав діамант у 6 каратів. Зазначалося, що вона могла обійтися боксеру у 500 тисяч доларів.

Якщо заручини були, то до вівтаря пара так і не дійшла. Попри це, Гейден проявила сміливість та у розпал Євромайдану приїхала із Володимиром у Київ, аби познайомитися із родиною легенди боксу. Вона навіть встигла приміряти українську вишиванку, яка дуже пасувала американській акторці.

Панеттьєрі та Кличко instagram.com/haydenpanettiere

Народження доньки та залежності зіркової акторки

Плани щодо весільної церемонії були. 24 серпня 2014 року пара хотіла відсвяткувати весілля, але усі плани були відкладені через вагітність Панеттьєрі.

Від такого різкого рішення боксера Панеттьєрі була не в захваті. Вона почувалася розбитою.

"Мені здавалося, ніби моє его було повністю зруйноване за лічені секунди. У мене вже була ціла книжка з ескізами моїх весільних суконь. Ми їздили до Італії та зустрічалися з Armani. Усе вже було підготовлено. І в той момент те, що він міг таке сказати… Я не збиралася сидіти і благати когось одружитися зі мною", – пригадувала модель.

Згодом Володимир запропонував їй відгуляти весілля, але вона відмовилася. Гейден заявила, що перше рішення Кличка про перенесення церемонії було для неї болючим ударом, тому краще взагалі не йти під вінець.

9 грудня того ж року Гейден народила Володимиру доньку, яку назвали Кая-Євдокія. Здавалося, що тепер наречені відгуляють весілля та житимуть у щасливому шлюбі. Але не сталося так, як гадалося...

Панеттьєрі та Кличко із донькою People.com

Панеттьєрі, як і чимала кількість жінок, зіштовхнулася із післяпологовою депресією. Окрім цього, американка ще й стала залежною від алкоголю та наркотиків. Такі проблеми не могли не вплинути на особисте життя Гейден, хоча Володимир усіляко намагався позбавити кохану сімейних турбот. Однак зі складного стану, у який акторка зайшла сама, вийти було вкрай складно.

Додамо, що вперше зіркова акторка почала вживати наркотики, коли їй було лише 15 років.

Очікуване розлучення на тлі проблем акторки

Хоч новоспечені батьки посміхалися на публіку та гралися у "щасливу родину", але у серпні 2018-го справа дійшла до розлучення. Гейден попри народження дитини знову повернулася до розгульного життя та була помічена поруч із іншим чоловіком, з яким відсвяткувала свій день народження.

Також інформацію про розірвання стосунків підтверджувала мама акторки Леслі Фогель.

"Гейден вільна, вона і Володимир просто є батьками їхньої трирічної дочки Каї. Дівчинка живе з батьком і його сім'єю в Європі та Флориді. Проте вони також проводять час, як повноцінна сім'я з Гейден!" – говорила Фогель.

Після розриву стало відомо, що українець виставив на продаж шикарний будинок вартістю у 1 мільйон 650 тисяч доларів, у якому проживала пара разом з донькою.

Кличко змусив Панеттьєрі відмовитися від опіки над донькою

Їх спільна донька залишилася під опікою боксера. Лише у 2022-му американська акторка зробила відверте зізнання, у якому розповіла, що Володимир змусив її відмовитися від опіки над донькою.

"Якби Кличко підійшов до мене і сказав: "Я думаю, через те, де ти зараз перебуваєш, і через твою боротьбу, яка в тебе є, було б добре, якби Кая побула тут зі мною деякий час", я б сказала, що добре, це має сенс, я зрозуміла, я приїду туди, щоб відвідати і все в такому дусі. Через те, як це було зроблено, це дуже засмутило мене. Я маю на увазі, що це було найгірше підписання цих паперів, найбільш несамовита річ, яку мені колись доводилося робити у своєму житті", – розповідала Панеттьєрі

Слід додати, що акторка публічно підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона репостила відео свого колишнього обранця.

Кличко-молодший із Панеттьєрі і донькою

Чому Панеттьєрі не боролася за опіку над донькою?

Лише у травні 2026 року зірка фільму "Крик" відповіла на звинувачення у тому, що вона покинула доньку. Панеттьєрі зізнавалася, що не докладала зусиль, щоб повернути опіку над дитиною через тривалу боротьбу з депресією та залежностями.

"Від думки, що хтось може вважати, що я могла просто віддати свою дитину, і це для мене окей, крається серце", – говорила Гейден.

Акторка зі сльозами на очах розповідала про Каю, якій Володимир та його сім'я дали усе, аби відчути усі моменти щасливого дитинства.

"Я була як мати-левиця. Я би спалила світ заради моєї дитини. Тож це було неймовірно тяжко. Коли я нарешті одужала, я відчула, що було б несправедливо та егоїстично з мого боку видирати її з цього життя, яке для неї створили", – пояснила Гейден.

Що відомо про несподівану смерть Панеттьєрі?

Шокуючу звістку повідомив батько акторки. Причину її смерті не розкривають.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і стихійною силою, що дарувала безмежну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам глядачів, які бачили її на екрані", – йдеться у заяві її батька.

Відзначимо, що 19 травня 2026 року Гейден видала автобіографічну книгу, у якій розповіла про свій життєвий шлях – від успішної акторської кар'єри до депресій, а також пригадала повернення після раптової смерті її молодшого брата.