Бій Чісори та Вайта може зірватися – інсайдер

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) не вийде на бій з Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО) 13 грудня.

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Чісора взагалі не проводитиме бій у цю дату. Причини цього рішення залишаються невідомими.

Третій бій Чісори та Вайта заплановий на 13 грудня. У попередніх двох поєдинках проти Ділліана Дерек поступався.

Нагадаємо, останній свій бій ветеран провів у лютому 2025 року, коли відправив у нокаут Отто Валліна. Раніше Чісора висловив бажання боксувати проти Олександра Усика в Україні та проти Джозефа Паркера. До того ж нещодавно Чісора публічно відмовився від ідеї поєдинку з Мозесом Ітаумою.

Вайт восттанє виходи на ринг у серпні, коли у першому раунді поступився Мозесу Ітаумі.