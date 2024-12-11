Приємно повернутися: Чісора відвідав Москву

Британський боксер Дерек Чісора (35-13, 23 КО) відвідав Москву.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Приємно повернутися в Москву", – написав Дерек.

Раніше стало відомо, що ветеран хевівейту Дерек Чісора наступний бій проведе проти шведського надважковаговика Отто Валліна.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.