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Приємно повернутися: Чісора відвідав Москву

Олексій Мурзак — 11 грудня 2024, 21:34
Приємно повернутися: Чісора відвідав Москву
Дерек Чісора
Getty Images

Британський боксер Дерек Чісора (35-13, 23 КО) відвідав Москву.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Приємно повернутися в Москву", – написав Дерек.

Раніше стало відомо, що ветеран хевівейту Дерек Чісора наступний бій проведе проти шведського надважковаговика Отто Валліна.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

Росія Дерек Чісора

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