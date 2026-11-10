Російським регбістам продовжили відсторонення від міжнародних змагань

Європейська та світова федерації регбі зберегли обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Про це повідомив НОК України.

"World Rugby у відповіді на звернення Української асоціації регбі повідомила, що після розгляду рішення Міжнародного олімпійського комітету від 7 липня 2026 року не виявлено суттєвих змін в обставинах, які б обґрунтовували перегляд позиції щодо відновлення членства Регбійного союзу Росії. Відповідне питання й надалі перебуватиме на постійному розгляді організації. Своєю чергою, президент Rugby Europe Янхейн Пітерсе у зверненні до президентів усіх європейських регбійних федерацій наголосив, що рішення 2022 року про призупинення членства Федерації регбі Росії продовжує діяти", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в липні МОК скасував санкції проти Росії. Він дозволив її спортсменам повернутися до міжнародних турнірів.

Після цього рішення кожна федерація ухвалює рішення щодо допуску чи недопуску атлетів до міжнародних змагань самостійно. При цьому міжнародна федерація хокею не збиралась допускати російські збірні до турнірів, але напередодні CAS зобов'язав її це зробити.