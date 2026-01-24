Чісора підписав контракт на бій з Вайлдером

Британський ветеран гевівейту Дерек Чісора (36-13, 23 КО) підписав контракт на бій з американцем Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці в X.

Для Чісори це буде 50-й поєдинок у професійній кар’єрі.

Раніше повідомлялося, що бій може відбутися у квітні 2026 року у Великій Британії.

Водночас Чісора також висловлював своє бажання провести реванш проти Олександра Усика.

31 жовтня 2020 року Дерек програв українцю на лондонському "Вемблі" за одноголосним рішенням суддів: 117-112 та 115-113 (двічі).