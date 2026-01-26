Переміг два рази, – Ф'юрі знайшов "політичні рішення" у програних боях проти Усика

Колишній чемпіон світу у гевівейті Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) попросив не поспішати із прогнозами щодо його повернення у професійний ринг.

Своєю думкою боксер поділився у коментарях instagram Sky Sports.

"Циганський король" пригадав свою перемогу над Володимиром Кличком, яка стала передостанньою у професійній кар'єрі легендарного українця. Також Тайсон зазначив, що двічі програвав Олександру Усику через "політичні рішення".

"Подивимося, як я впораюся зі своїм поверненням! Ніколи не кажи "гоп", поки не перескочиш. Рухаємося крок за кроком, по одному бою за раз. Я "з'їдаю" панчерів на сніданок – я тричі бився з найпотужнішим панчером в історії, коли ми обидва були на піку та не мали поразок! Також я прибрав Володимира Кличка, старого "Сталевого молота". Переміг Усика два рази, але обидва рази віддали перемогу йому. Політика", – написав Ф'юрі.

Нагадаємо, що британець двічі поступився Усику за рішенням суддів у 2024 році. Після цих двох фіаско Тайсон вчергове пішов на пенсію. Нещодавно Ф'юрі оголосив про намір відновити професійну кар'єру боксера.

Раніше менеджер "Циганського короля" повідомляв, що Тайсон може повернутись у ринг вже навесні 2026-го. Серед потенційних суперників є чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі та навіть росіянин Арсланбек Махмудов.