Чісора та Валлін провели першу дуель поглядів

40-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) провели першу битву поглядів.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Чісора прийшов на битву поглядів у кепці "Make America Great Again" (Зробимо Америку знову великою — прим.). Дане гасло використовувалось Дональдом Трампом на президентській передвиборчій компанії.

Поєдинок відбудеться 8 лютого у Манчестері.

Спочатку була інформація, що Дерек проведе бій з Джарреллом Міллером, але у підсумку поєдинок зірвався.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.