Він не здатний стояти зі мною віч-на-віч: Чісора – про бій з Валліном
41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає, що його суперник – шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) буде втікати від нього на ринці.
Цитує боксера Boxing Scene.
"Валлін добре грає в покер, тому що у нього відповідне обличчя для цього. Я проходив усе це 49 разів у кар'єрі й всі мої суперники говорили одне й те саме. Я точно знаю, що коли я потрапляю в ринг, то люблю біль, люблю війну, тому з нетерпінням чекаю поєдинку.
Єдиний боєць у кар'єрі, який дійсно стояв зі мною віч-на-віч, був Ділліан Вайт. Сумніваюся, що Отто здатний битися так само. Він буде бігти. Ось чому ми вибрали менший ринг. Тепер він не втече", – розповів Чісора.
Поєдинок відбудеться 8 лютого у Манчестері.
Спочатку була інформація, що Дерек проведе бій з Джарреллом Міллером, але у підсумку поєдинок зірвався.
Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.
34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.