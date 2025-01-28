Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Зроблю йому боляче: Чісора – про бій з Валліном

Олександр Булава — 28 січня 2025, 15:10
Дерек Чісора прокоментував бій проти Отто Валліна
Дерек Чісора та Отто Валлін
Getty Images

41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) заявив, що у поєдинку проти шведського боксера Отто Валліна (27-2, 15 КО) їх очікує справжня бійка.

Цитує боксера The Ring.

"Так, він вселяє у мене страх. Я не збираюся вам брехати. Він вселяє у мене цей страх на межі. Я не можу сприймати цього хлопця легковажно, тому я змушений робити більше, тому що я поб'юся з молодшим хлопцем.

Ми не збираємося боксувати. Ось що я намагаюся тобі сказати. Ми не боксуємо. Бокс - це для любителів. Ми будемо битися. Тому не думай, що ти йдеш боксувати, ти даси мені джеб і втечеш. Ні, ні, ні, ні.

Ми будемо битися, я зроблю тобі боляче", – розповів Чісора.

Поєдинок відбудеться 8 лютого у Манчестері.

Спочатку була інформація, що Дерек проведе бій з Джарреллом Міллером, але у підсумку поєдинок зірвався.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.

Дерек Чісора Отто Валлін

Отто Валлін

Валлін назвав фаворита бою Дюбуа – Паркер
Валлін: Усик у реванші впевнено здолав Ф'юрі, Тайсон не зміг тримати темп
Колишній суперник Ф'юрі: Тайсон вміє пристосовуватися
Шанси 50 на 50: Валлін – про реванш Усик – Ф'юрі
Найкращий подарунок на день народження: Валлін – про бій з Чісорою

Останні новини