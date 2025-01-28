Зроблю йому боляче: Чісора – про бій з Валліном

41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) заявив, що у поєдинку проти шведського боксера Отто Валліна (27-2, 15 КО) їх очікує справжня бійка.

Цитує боксера The Ring.

"Так, він вселяє у мене страх. Я не збираюся вам брехати. Він вселяє у мене цей страх на межі. Я не можу сприймати цього хлопця легковажно, тому я змушений робити більше, тому що я поб'юся з молодшим хлопцем.

Ми не збираємося боксувати. Ось що я намагаюся тобі сказати. Ми не боксуємо. Бокс - це для любителів. Ми будемо битися. Тому не думай, що ти йдеш боксувати, ти даси мені джеб і втечеш. Ні, ні, ні, ні.

Ми будемо битися, я зроблю тобі боляче", – розповів Чісора.