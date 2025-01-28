Зроблю йому боляче: Чісора – про бій з Валліном
41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) заявив, що у поєдинку проти шведського боксера Отто Валліна (27-2, 15 КО) їх очікує справжня бійка.
Цитує боксера The Ring.
"Так, він вселяє у мене страх. Я не збираюся вам брехати. Він вселяє у мене цей страх на межі. Я не можу сприймати цього хлопця легковажно, тому я змушений робити більше, тому що я поб'юся з молодшим хлопцем.
Ми не збираємося боксувати. Ось що я намагаюся тобі сказати. Ми не боксуємо. Бокс - це для любителів. Ми будемо битися. Тому не думай, що ти йдеш боксувати, ти даси мені джеб і втечеш. Ні, ні, ні, ні.
Ми будемо битися, я зроблю тобі боляче", – розповів Чісора.
Поєдинок відбудеться 8 лютого у Манчестері.
Спочатку була інформація, що Дерек проведе бій з Джарреллом Міллером, але у підсумку поєдинок зірвався.
Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.
34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.