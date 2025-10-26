Чісора пояснив, чому Паркер програв Вордлі

Відомий британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) заявив, що Джозеф Паркер (36-4, 23 КО) програв Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) через те, що набрав забагато ваги.

Про це він сказав у коментарі для Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Це був хороший бій для нього. Я ж казав, що Фабіо виграє. Я знаю його вже давно, він крутий боксер. Він збирався нокаутувати Паркера, а в Джозефа цього не було. В цього не було вибуховості, бо він набрав забагато ваги", – сказав Чісора.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі має право бути №1 серед претендентів на поєдинок з Усиком. Після перемоги Фабіо викликав Усика на бій.

Відеоогляд бою Вордлі – Паркер можна переглянути в цій новині. Зазначимо, що Мозес Ітаума дав свою оцінку поєдинку. Також Тайсон Ф'юрі засмучений поразкою Паркера.