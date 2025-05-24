Тайсон Ф'юрі спростував можливе повернення у бокс

Ексчемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі відреагував на чутки навколо свого можливого повернення у спорт.

Британець опублікував відповідну заяву у своїх соцмережах.

"Я чую дуже велику кількість розмов про можливе своє повернення у бокс. Але для чого мені це робити? Ще більше поясів? В мене їх 22, навіщо мені це? Мене вибили з колії, честь і хвала тому, хто це зробив.



Я задоволений своїми досягненнями, я об'їздив увесь світ та повернувся додому. Я дуже задоволений результатом і не поспішаю повертатись туди, де буду отримувати по голові. Я пішов на пенсію та залишаюсь на пенсії. Мені нема чого доводити людям", – розповів Ф'юрі.