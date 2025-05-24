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Тайсон Ф'юрі спростував можливе повернення у бокс

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 12:30
Тайсон Ф'юрі спростував можливе повернення у бокс
Getty Images

Ексчемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі відреагував на чутки навколо свого можливого повернення у спорт.

Британець опублікував відповідну заяву у своїх соцмережах.

"Я чую дуже велику кількість розмов про можливе своє повернення у бокс. Але для чого мені це робити? Ще більше поясів? В мене їх 22, навіщо мені це? Мене вибили з колії, честь і хвала тому, хто це зробив.

Я задоволений своїми досягненнями, я об'їздив увесь світ та повернувся додому. Я дуже задоволений результатом і не поспішаю повертатись туди, де буду отримувати по голові. Я пішов на пенсію та залишаюсь на пенсії. Мені нема чого доводити людям", – розповів Ф'юрі.

Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Раніше британський спортсмен оцінив шанси Усика у реванші з Дюбуа.

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