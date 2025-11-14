Українська правда
Він просто чекає на Усика, – переможець Олімпійських ігор розповів, чому Кабаєл відмовився від бою

Володимир Максименко — 14 листопада 2025, 10:21
Агіт Кабаєл
Getty Images

Переможець Олімпійських ігор 2016 року Тоні Йока висловився про відмову Агіта Кабаєла провести поєдинок.

Спортсмен поспілкувався з Fighthype.

"Кабаєл зараз у тій позиції, яку не хочеться втрачати. Він номер один рейтингу WBC і думає, якщо Усик відмовиться від титулу – я чемпіон, якщо ні – я із ним битимусь. Просто чекає на нього і все.
Зараз він захотів отримати легший бій і має на це право – перед цим Кабаєл переміг Чжана, Махмудова, Санчеса – і жодного разу він не намагався уникнути цих хлопців. Зараз він хоче залишатись у безпеці і має на це повне право", – розповів Йока.

Нагадаємо, останній бій німецький боксер провів у лютому, коли нокаутував Чжана Чжилея в 6-му раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті.

Йока востаннє виходив на ринг у травні, коли завдав першої поразки росіянину Арслану Яллиєву. 

Наприкінці жовтня француз повідомив, що підписав контракт з Кабаєлом на поєдинок, але бій у підсумку зірвався.

