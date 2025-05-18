Олімпійський чемпіон у Парижі наніс першу поразку росіянину Яллиєву

У Парижі відбувся вечір боксу, де головною подією був двобій француза Тоні Йоки (14-3, 11 КО) і росіянина Арслана Яллиєва (16-1, 10 КО).

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Для представника РФ це була перша поразка на професійному ринзі. Йока не вразив, але цього вистачило для суддів.

Тоні за кар'єру програвав Мартіну Баколе, Карлосу Такаму та Ріаду Мерхі.

Бокс

Тоні Йока (Франція) – Арслан Яллиєв (РФ) UD10 (96:94, 97:93, 98:92)

🇫🇷2016 Olympic Gold Medalist Tony Yoka takes a 96-94, 98-92, 97-93 UD victory over Arslan Yallyev in Paris in a fun heavyweight slugfest pic.twitter.com/i2p83ylTPM — Tokkerū (@ATokkers5) May 17, 2025

Нагадаємо, в Лондоні Девід Аллен у 5 раунді нокаутував Джейка Фішера.