Визначився наступний суперник Кабаєла

Тимчасовий володар поясу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) наступний бій проведе проти олімпійського чемпіона-2016 Тоні Йоки (14-3, 11 КО).

Про це повідомив француз в Instagram.

Йока підписав контракт на поєдинок, який відбудеться 10 січня 2026 року на арені Рудольфа Вебера в Обергаузені (приблизно 13 000 глядачів).

"Агіт Кабаєл, ти ж хотів битися, чи не так? Твоя команда надіслала мені контракт, і я його підписав. Давай зробимо це", – написав Йока.

Втім, офіційного підтвердження від сторін поки що немає.

Нагадаємо, останній бій німецький боксер провів у лютому, коли нокаутував Чжана Чжилея в 6-му раунді та здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті.

Йока востаннє виходив на ринг у травні, коли наніс першу поразку росіянину Арслану Яллиєву.