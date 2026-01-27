Українська правда
Завершити місію, яку ми розпочали, – Чарльз відреагував на відновлення співпраці з Дюбуа

Софія Кулай — 27 січня 2026, 21:15
Даніель Дюбуа
instagram Дюбуа

Дон Чарльз висловився щодо відновлення співпраці з колишнім чемпіоном світу за версією IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Його слова цитує Seconds Out.

Відомий наставник назвав це повернення "Динаміта" місією, яку потрібно завершити.

"Я радий. Вітаю рішення свого протеже повернутися, щоб завершити місію, яку ми розпочали", – сказав наставник.

Вперше про відновлення роботи Дюбуа та Чарльза повідомив бізнес-менеджер боксера Різ Хан. Після чого сам Даніель підтвердив інформацію та заявив, що Дон є найкомфортнішим наставником для нього.

Нагадаємо, що британець припинив роботу під керівництвом Чарльза після поразки від Олександра Усика. Після чого певний час працював із Тоні Сімсом, з яким не порозумівся.

Раніше Чарльз оцінив шанси Дюбуа знову стати чемпіоном світу.

