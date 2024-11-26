Він візьме бій під контроль у 5-6 раунді: британський коментатор дав прогноз на бій Усик

Відомий британський коментатор Аде Оладіпо спрогнозував, як пройде реванш між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Він вважає, що українець спочатку виснажить опонента та візьме бій під свій контроль.

Його слова цитує BoxingNews24.

"Усик вийде на бій з думкою, що він може завдати шкоди Ф’юрі. Це дуже багато змінює. Тайсон тепер не може йти вперед з опущеними руками, знаючи, що цей хлопець може його нокаутувати.

Усик знає, що може нокаутувати Ф'юрі, і Ф'юрі це також знає. Так, Тайсон Ф'юрі краще виступає в реваншах. Він може стати кращим у цьому поєдинку.



Олександр битиметься на передній нозі, це гальмуватиме темп Тайсона. Він виснажить Тайсона таким темпом і візьме бій під свій контроль у 5-6 раунді", – сказав Аде.