Він візьме бій під контроль у 5-6 раунді: британський коментатор дав прогноз на бій Усик
Відомий британський коментатор Аде Оладіпо спрогнозував, як пройде реванш між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Він вважає, що українець спочатку виснажить опонента та візьме бій під свій контроль.
Його слова цитує BoxingNews24.
"Усик вийде на бій з думкою, що він може завдати шкоди Ф’юрі. Це дуже багато змінює. Тайсон тепер не може йти вперед з опущеними руками, знаючи, що цей хлопець може його нокаутувати.
Усик знає, що може нокаутувати Ф'юрі, і Ф'юрі це також знає. Так, Тайсон Ф'юрі краще виступає в реваншах. Він може стати кращим у цьому поєдинку.
Олександр битиметься на передній нозі, це гальмуватиме темп Тайсона. Він виснажить Тайсона таким темпом і візьме бій під свій контроль у 5-6 раунді", – сказав Аде.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.