Британський експерт: Усик підкорив крузервейт, потім хевівейт, він – талановита людина

Британський аналітик боксу Адам Сміт висловився про Олександра Усика (22-0, 14 КО). Він вважає, що українець має неймовірний талант, адже він досягнув великих успіхів.

Про це він сказав в інтерв'ю для TalkSport.

"В Усика неймовірний талант. Виграти понад 350 боїв у любителях, підкорити крузервейт, а потім гевівейт... це все може зробити тільки талановита людина. Він приклад для дітей. Тайсон матиме шанс на перемогу, якщо ми побачимо його кращу версію. Але чи побачимо ми її? Найкраща версія Тайсона – це його другий бій з Вайлдером. Але чи будуть працювати його ноги так, як тоді? Чи не забрав у нього багато здоров'я його третій бій проти Деонтея? Можу сказати одне – ноги Усика будуть чудово працювати! В Усика неймовірне тіло, тому що у нього здоровий спосіб життя. У реванші ми можемо побачити американські гірки, це буде грандіозний бій", – сказав Сміт.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.