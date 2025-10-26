Вордлі може нокаутувати Усика: британський боксер не впевнений у перемозі українця

Британський боксер другої середньої ваги Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) вважає, що Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) може нокаутувати абсолютного чемпіона гевівейту Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він сказав у коментарі для Frank Warren's Queensberry Promotions.

"А тепер уявіть, що Фабіо влучає цією правою по Усику. Тепер вже не вийде його недооцінювати. Адже Вордлі періодично дарує сенсації. Саме так і стають чемпіонами світу. Зараз це звучить божевільно, але я реально не здивуюся, якщо він влаштує сенсацію і в бою з Усиком. Чи може він нокаутувати Усика? Так, адже у нього є удар", – сказав Шираз.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком. Після перемоги Фабіо викликав Усика на бій.

Відеоогляд бою Вордлі – Паркер можна переглянути в цій новині. Зазначимо, що Мозес Ітаума дав свою оцінку поєдинку. Також Тайсон Ф'юрі засмучений поразкою Паркера.