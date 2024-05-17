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Кларк — про скарги команди Усика: Був на тому ринзі, нічого не помітив

Микола Дендак — 17 травня, 10:32
Кларк — про скарги команди Усика: Був на тому ринзі, нічого не помітив

Британський боксер Фрейзер Кларк не розуміє, чому команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) скаржилася на покриття рингу перед боєм проти володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це він розповів Sky Sports.

"Не впевнений, що це були якісь ігри розуму. Насправді я був на тому ринзі, нічого не помітив. Тому дуже заінтригований, чому вони скаржилися. Впевнений, що ми про це дізнаємося.
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Можливо, це й справді ігри розуму. Але я сумніваюся в цьому, бо ринг — нейтральна територія. Там немає переваг для Тайсона або Олександра. Заінтригований, чому така заява була", — сказав боксер.

Нагадаємо, бій Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Напередодні в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав Джон Ф'юрі.

Також нещодавно стало відомо, що Усик та Ф'юрі отримають рекордні гонорари за бій — понад 100 мільйонів.

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Бокс Кларк Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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