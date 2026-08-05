Опетая проведе бій проти Мікаеляна на вечорі боксу Гарсія – Бенн

Володар поясу Zuffa Boxing у важкій вазі Джей Опетая (29-0, 23 KO) проведе свій наступний бій 12 вересня у Лас-Вегасі проти чемпіона WBC Ноеля Мікаеляна (28-3, 12 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Поєдинок стане співголовною подією гучного вечора боксу між Раяном Гарсією та Конором Бенном.

Нагадаємо, у березні Джей переміг Брендона Глентона. Всі судді зафіксували його тріумф з однаковим рахунком 119:106 – Опетая став першим чемпіоном Zuffa Boxing.

Мікаелян у грудні здолав в реванші Баду Джека. Бій завершився одноголосним рішенням суддів: 115-111 і двічі по 116-110.