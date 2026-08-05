Це бій, якого я хотів: Мікаелян – про поєдинок з Опетаєю

Чемпіона WBC у важкій вазі Ноель Мікаелян (28-3, 12 KO) оцінив майбутній бій проти володаря поясу Zuffa Boxing Джея Опетаї (29-0, 23 KO).

Його слова передає Bad Left Hook.

"Коли я вийду на ринг 12 вересня проти Джая Опетаї в Лас-Вегасі, я маю намір захистити свій титул чемпіона світу. Це бій, якого я хотів з моменту, коли став дворазовим чемпіоном світу, і я готовий це зробити.

Я не бився з грудня 2025 року через обставини, які не залежали від мене. Я відмовився залишатися без боїв. Чемпіони мають захищати свої титули, і саме це я готовий зробити", – сказав Мікаелян.