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Це бій, якого я хотів: Мікаелян – про поєдинок з Опетаєю

Олександр Булава — 5 серпня 2026, 19:44
Це бій, якого я хотів: Мікаелян – про поєдинок з Опетаєю
Zuffa

Чемпіона WBC у важкій вазі Ноель Мікаелян (28-3, 12 KO) оцінив майбутній бій проти володаря поясу Zuffa Boxing Джея Опетаї (29-0, 23 KO).

Його слова передає Bad Left Hook.

"Коли я вийду на ринг 12 вересня проти Джая Опетаї в Лас-Вегасі, я маю намір захистити свій титул чемпіона світу. Це бій, якого я хотів з моменту, коли став дворазовим чемпіоном світу, і я готовий це зробити.

Я не бився з грудня 2025 року через обставини, які не залежали від мене. Я відмовився залишатися без боїв. Чемпіони мають захищати свої титули, і саме це я готовий зробити", – сказав Мікаелян.

Поєдинок відбудеться 12 вересня та стане співголовною подією гучного вечора боксу між Раяном Гарсією та Конором Бенном.

Мікаелян у грудні здолав в реванші Баду Джека. Бій завершився одноголосним рішенням суддів: 115-111 і двічі по 116-110.

Джей Опетая

Джей Опетая

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