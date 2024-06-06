"Боже, допоможи мені": Усик пригадав потужний аперкот від Ф'юрі
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, що аперкот від Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) у 6 раунді бою вийшов дуже болісним.
Слова українського боксера цитує журналіст Майкл Бенсон.
"Коли я отримав аперкот, це було дуже боляче. Я відчував біль секунд десять і казав: "Боже, дякую, допоможи мені". Я говорю собі: "Рухайся. Рухайся, бо якщо ти зупинишся, він тебе вб'є", — сказав Усик.
Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Напередодні команда Олександра звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолюта.
Раніше з'явилась інформація, що Усик може повернутися в першу важку вагу.