"Боже, допоможи мені": Усик пригадав потужний аперкот від Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) розповів, що аперкот від Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) у 6 раунді бою вийшов дуже болісним.

Слова українського боксера цитує журналіст Майкл Бенсон.

"Коли я отримав аперкот, це було дуже боляче. Я відчував біль секунд десять і казав: "Боже, дякую, допоможи мені". Я говорю собі: "Рухайся. Рухайся, бо якщо ти зупинишся, він тебе вб'є", — сказав Усик.

Oleksandr Usyk on Tyson Fury's uppercut which hurt him briefly in round six: “When I get the uppercut it was very pain. I feel for maybe ten seconds and say, 'Hey God, thank you, help me.' I say to myself, 'Move. Move because if you stop he'll kill you.'” [@3KRPodcast] — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 5, 2024

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Напередодні команда Олександра звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолюта.

Раніше з'явилась інформація, що Усик може повернутися в першу важку вагу.