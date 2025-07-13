Богачук проведе бій в андеркарді Канело – Кроуфорд

Поєдинок українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (26-2, 24 KO) планується в андеркарді Канело – Кроуфорд.

Про це стало відомо Tribuna.com.

Імʼя суперника поки невідоме. Вечір боксу пройде 13 вересня у Лас-Вегасі, його транслюватиме Netflix.

У попередньому бою Сергій переміг американця Майкла Фокса (24-5, 5 КО) одноголосним рішенням суддів 17 травня в США.

Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше Канело назвав потенційного винуватця його штовханини з Кроуфордом під час першої битви поглядів.