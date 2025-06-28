Канело назвав неочікуваного винуватця його штовханини з Кроуфордом

Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) вважає, що його штовханина з Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) була спровокована головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом.

Про це інформує Boxing News 24/7.

Канело переконаний, що Туркі дав вказівку Кроуфорду зробити щось, аби вивести Альвареса з рівноваги.

"Він намагався мене притиснути. Я завжди намагаюся поважати суперника. Думаю, це було не його рішення. Вважаю, що Туркі Аль аш-Шейх сказав йому: " Ти маєш щось зробити " – і він зробив. Раніше я поважав його слова, коли він казав: "Я не дозволю нікому вказувати мені, що робити". Але він таки зробив. Ви ж мене знаєте: я поважаю всіх, але якщо лізеш до мене – все буде інакше." – заявив Альварес.

Нагадаємо, під час першої битви поглядів Канело відштовхнув від себе Кроуфорда, вигукуючи щось у бік опонента.

Бій Альвареса та Кроуфорда відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. На кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нещодавно Кроуофорд та Канело провели завершальну битву поглядів. Цього разу обійшлося без штовханини.