Потрібно бути швидшим: Богачук – про перемогу над Фоксом
Сергій Богачук
Fight News
Український боксер Сергій Богачук (25-2, 23 KO) виніс урок для себе після перемоги над американцем Майклом Фоксом (24-5, 5 КО).
Цитує боксера Ring Magazine.
"З цього бою я зрозумів, що мені потрібно бути швидшим, розумнішим і більше рухатися.
Мені потрібна більша швидкість. Я не можу чекати моменту для удару", – сказав Богачук.
Нагадаємо, Богачук здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
У своєму попередньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Бій відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.
Українець в інтерв'ю заявив, що хотів би отримати бій проти Себастьяна Фундори (22-1-1, 14 КО), який наразі є чемпіоном WBC у першій середній вазі.