Потрібно бути швидшим: Богачук – про перемогу над Фоксом

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 23 KO) виніс урок для себе після перемоги над американцем Майклом Фоксом (24-5, 5 КО).

Цитує боксера Ring Magazine.

"З цього бою я зрозумів, що мені потрібно бути швидшим, розумнішим і більше рухатися.

Мені потрібна більша швидкість. Я не можу чекати моменту для удару", – сказав Богачук.