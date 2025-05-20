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Потрібно бути швидшим: Богачук – про перемогу над Фоксом

Олександр Булава — 20 травня 2025, 19:05
Потрібно бути швидшим: Богачук – про перемогу над Фоксом
Сергій Богачук
Fight News

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 23 KO) виніс урок для себе після перемоги над американцем Майклом Фоксом (24-5, 5 КО).

Цитує боксера Ring Magazine.

"З цього бою я зрозумів, що мені потрібно бути швидшим, розумнішим і більше рухатися.

Мені потрібна більша швидкість. Я не можу чекати моменту для удару", – сказав Богачук.

Нагадаємо, Богачук здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

У своєму попередньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Бій відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Українець в інтерв'ю заявив, що хотів би отримати бій проти Себастьяна Фундори (22-1-1, 14 КО), який наразі є чемпіоном WBC у першій середній вазі.

Фокс Сергій Богачук

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