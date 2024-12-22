Одноклубник Леня може перейти до Сан-Антоніо через проблеми Сакраменто

Агент розігруючого Сакраменто Кінгз Де'Аарона Фокса зустрівся з фронт-офісом клубу, щоб обговорити "непевне майбутнє" баскетболіста.

Про це повідомляє BasketNews.

За інформацією джерела, Фокс незадоволений проблемами команди, яка лише бореться за вихід у плейоф. Саме тому він відмовився продовжити контракт з Кінгз.

Якщо 27-річний гравець стане доступним для обміну, його намагатиметься отримати Сан-Антоніо, який хоче обїєднати Фокса з Віктором Вембаньямою.

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Цього сезону Де'Аарон Фокс зіграв у 29 матчах, у яких набирав у середньому 26,3 очка, 5,0 підбирання та 6,1 передачі (найкращі показники по кар'єрі).

Сакраменто займає дванадцяте місце у таблиці Західної конференції, маючи в активі 13 перемог у 29 поєдинках.