Клуб Леня збирається обміняти свою головну зірку

Зірковий розігруючий Сакраменто Кінгз Де'Аарон Фокс найближчим часом може змінити команду.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, фронт-офіс клубу Олексія Леня збирається організувати обмін 27-річного баскетболіста після того, як сторони не змогли домовитися про продовження контракту.

Сакраменто хоче встигнути обміняти Фокса до дедлайну трейдів 7 лютого. Сан-Антоніо Сперс вважаються головним претендентом на гравця.

У Фокса залишилося всього півтора роки за чинним контрактом. ВІн не захотів підписувати нову угоду через невизначеність у майбутньому команди

У грудні 2024 року Кінгз звільнили Майка Брауна з посади головного тренера. Його місце посів Даг Крісті, легенда франшизи та колишній помічник Брауна.

У нинішньому сезоні Де'Аарон Фокс зіграв у 43 поєдинках, у який набирав у середньому 25,2 очка, 5,0 підбирання та 6,2 передачі (найкращі показники у кар'єрі).

На даний момент Сакраменто посідає десяте місце таблиці Заходу, вигравши 24 з 46 матчів.

Раніше стали відомі імена учасників мінітурніру висхідних зірок, який пройде під час зіркового вікенду НБА.