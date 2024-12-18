Одноклубник Леня пояснив, чому він відмовився продовжувати контракт із Сакраменто

Зірка Сакраменто Кінгз Де'Аарон Фокс пояснив свою відмову підписувати новий контракт із клубом під час минулого міжсезоння.

Причину своєї відмови 26-річний розігруючий розповів під час подкасту зірки Голден Стейт Дреймонда Гріна "The Draymond Green Show".

Захисник відмовився від пропозиції, бо він збирається претендувати на супермаксимальне продовження наступного літа.

"Це все пов'язано з командою, організацією, з тим, куди ми йдемо. Я хочу бути впевненим, що ми в змозі спробувати вигравати, тому що це те, чого я хочу досягти. Я знаю, що зароблятиму достатньо грошей, незалежно від того, де гратиму чи чим займатимуся, у мене все буде добре. Чи виглядаємо ми так, ніби продовжуємо ставати кращими з року в рік, і чи збираємося ми конкурувати на високому рівні – це все, про що я думаю. Якщо ми зможемо показати це цього року, ми підпишемо продовження контракту зараз. Якщо ні, то у мене є ще один рік, але я налаштований саме так", – сказав Фокс.

Читайте також : Син ЛеБрона візьме участь в одній з найважливіших подій у календарі G-Ліги

Де'Аарон Фокс відмовився від 167 мільйонів доларів за три роки заради можливості отримати 345 мільйонів за п'ять років.

Щоб претендувати на ці гроші, одноклубник Олексія Леня має або потрапити до символічної збірної НБА за підсумками сезону, або виграти одну з індивідуальних нагород.

Цього сезону Фокс набирає у середньому за гру 26,2 очка, 5,1 підбирання та 6,1 передачі (найкращі показники по кар'єрі).

Раніше Кевін Дюрант висловив своє невдоволення черговою зміною формату проведення Матчу всіх зірок.