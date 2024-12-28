Я не хочу турбувати його: відомий промоутер – про майбутнє Ломаченка

Промоутер Боб Арум заявив, що чемпіон світу IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) визначиться зі своїм майбутнім після Нового року.

Його наводить Sky Sports.

"Команда Ломаченка сказала мені, що він збирається повернутися в Україну, тому що йому потрібно бути зі своїми дітьми, які навчаються в школі, а на вулиці бомблять, і він не відчуває, що зараз перебуває в тому положенні, щоб говорити про майбутній бій.

Але він пообіцяв, що після першого січня ухвалить рішення. Яким буде це рішення? Думаю, це правда, що на той момент він не знав, яке рішення ухвалить. Я не хочу турбувати його, не хочу квапити його. Він був чудовий. Я пам'ятаю, як на виході з ресторану сфотографувався з ним та його батьком, і це було майже як прощальна фотографія. Може, так воно й було", – сказав Арум.

Раніше менеджер боксера Егіс Клімас розповів, що українець може завершити кар'єру наступного року через пошкодження спини, отриманої на тренуванні.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та відмовився виходи на ринг до кінця року.