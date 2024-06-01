Бій блогера Джейка Пола та Тайсона перенесли
Бій між колишнім чемпіоном світу Майком Тайсоном та відеоблогером і боксером Джейком Полом перенесли.
Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у своєму X (колишній Twitter).
Двобій мав відбутися 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та тривати вісім раундів, однак через нещодавній медичний інцидент поєдинок перенесли. Пізніше стало відомо, що в 57-річного Майка загострилася виразка, через що лікар порадив зменшити тренування на кілька тижнів.
Нову дату бою Тайсон — Пол оголосять наступного тижня.
Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.
Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.