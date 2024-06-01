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Бій блогера Джейка Пола та Тайсона перенесли

Станіслав Лисак — 1 червня, 07:51
Бій блогера Джейка Пола та Тайсона перенесли

Бій між колишнім чемпіоном світу Майком Тайсоном та відеоблогером і боксером Джейком Полом перенесли.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у своєму X (колишній Twitter).

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Двобій мав відбутися 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та тривати вісім раундів, однак через нещодавній медичний інцидент поєдинок перенесли. Пізніше стало відомо, що в 57-річного Майка загострилася виразка, через що лікар порадив зменшити тренування на кілька тижнів.

Нову дату бою Тайсон — Пол оголосять наступного тижня.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.

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