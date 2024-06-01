Бій блогера Джейка Пола та Тайсона перенесли

Бій між колишнім чемпіоном світу Майком Тайсоном та відеоблогером і боксером Джейком Полом перенесли.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у своєму X (колишній Twitter).

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Двобій мав відбутися 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та тривати вісім раундів, однак через нещодавній медичний інцидент поєдинок перенесли. Пізніше стало відомо, що в 57-річного Майка загострилася виразка, через що лікар порадив зменшити тренування на кілька тижнів.

Нову дату бою Тайсон — Пол оголосять наступного тижня.

‼️ Jake Paul vs Mike Tyson has been POSTPONED and will not take place on July 20th due to Tyson’s recent medical incident. New date to be confirmed next week. — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 31, 2024

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.