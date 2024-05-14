Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Тайсон та Пол провели битву поглядів

— 14 травня, 08:53
Тайсон та Пол провели битву поглядів

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон та відеоблогер і боксер Джейк Пол провели першу дуель поглядів.

Двобій відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та триватиме вісім раундів.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.

Джейк Пол Майк Тайсон

Джейк Пол

Бій Тайсон — Пол отримав статус професійного
Пол: Тайсон не зможе відкусити моє вухо, якщо виб'ю його зуби
Майк Тайсон хоче провести з Полом професійний бій
Джошуа дав несподіваний прогноз на бій Тайсон - Пол
Ексчемпіон світу засудив бій Тайсона проти Пола

Останні новини