Тайсон та Пол провели битву поглядів
— 14 травня, 08:53
Колишній чемпіон світу Майк Тайсон та відеоблогер і боксер Джейк Пол провели першу дуель поглядів.
Двобій відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та триватиме вісім раундів.
Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.
Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.