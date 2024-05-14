Тайсон та Пол провели битву поглядів

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон та відеоблогер і боксер Джейк Пол провели першу дуель поглядів.

Двобій відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та триватиме вісім раундів.

‼️ Mike Tyson throws some jokey punches at Jake Paul in their first press conference face-off ahead of July 20th…



[🎥 @MostVPromotions] pic.twitter.com/qbjSMvP32R — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 13, 2024

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.