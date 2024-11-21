Чісора та Міллер домовилися про бій у лютому

Американський боєць надважкої ваги Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 KO) домовився про бій з ветераном хевівейту Дереком Чісорою (35-13, 23 KO).

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Боксери завершують угоду про поєдинок, який відбудеться 8 лютого в Манчестері.

Нагадаємо, Дерек свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

Міллер у двох попередніх поєдинках програв Даніелю Дюбуа і закінчив внічию поєдинок з Енді Руїсом.