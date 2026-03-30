Це не справжній бій: Мейвезер – про реванш з Пак'яо

Колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 KO) заявив, що його майбутній реванш проти Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) не матиме статусу офіційного поєдинку.

Про це він розповів у коментарі Vegas Sports Today.

"Прямо зараз ще невідомо, де саме пройде бій. Місце проведення наразі під питанням. Арена The Sphere – просто один із можливих варіантів. Його обговорювали, але на 100% поки що не знаємо. І взагалі. Це не справжній бій, а виставковий. Просто подумав, що чому б і ні? Чому б не розважитись і не влаштувати якийсь виставковий бій? Саме цим і займусь. Сподіваюся, нам вдасться розважити фанів. А поки що сиджу вдома і тренуюсь. А ще проводжу час з онуком та дітьми", – сказав Мейвезер.

Поєдинок відбудеться 19 вересня у Лас-Вегасі. Подію прийме відома локація під назвою "Сфера". Трансляція доступна на Netflix.

Перший бій між Мейвезером та Пак'яо відбувся у травні 2015 року. Флойд переміг одноголосним рішенням суддів. Нещодавно філіппінець згадував той бій та шкодував, що поєдинки з американцем були такими нудними.

Раніше повідомлялося, що Флойд у червні проведе виставковий поєдинок у Греції. Його суперником стане грецький кікбоксер.