З танцями і в новому образі: Усик показав, як готується до бою проти Верховена

Український чемпіон Олександр Усик поділився відео зі спортзалу, де активно готується до поєдинку проти зіркового кікбоксера Ріко Верховен.

На кадрах Усик виконує вправи на спритність, демонструючи звичну для себе концентрацію. Однак головною "родзинкою" став його новий імідж.

Олександр відростив волосся і зібрав його в кумедний хвостик. Образ одразу викликав шквал реакцій у коментарях – від жартів до компліментів.

Втім, на серйозних тренуваннях усе не закінчилося. У якийсь момент Усик вирішив трохи розрядити атмосферу: поки його друг і коментатор Володимир Кобельков виконував вправу, сам Олександр почав запально танцювати під гучну музику.

Наступний бій Усика відбудеться 23 травня в Єгипті, де він зустрінеться із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC. Організація схвалила добровільний захист титулу українцем.

Нагадаємо, українець востаннє виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.