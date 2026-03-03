З нетрів Амстердама на червону доріжку: що відомо про наречену Верховена, який буде протистояти Усику

Поки світ обговорює майбутній мегабій між Ріко Верховеном та Олександром Усиком, увага прикута до рингу, але за лаштунками великого протистояння стоїть жінка, яка вже давно звикла до тиску, камер і випробувань. Її ім'я – Наомі ван Бім.

Сьогодні вона успішна фітнес-підприємиця, засновниця власного застосунку з харчування та тренувань, інфлюенсерка і постійна супутниця Верховена на світських заходах.

На червоних доріжках Наомі виглядає так, ніби завжди жила в цьому світі – упевнена, стильна, спокійна. Вони з Ріко є однією з найвідоміших пар Нідерландів. Проте історія ван Бім почалася зовсім не з гламуру.

Наомі виросла в бідному районі Амстердама. Її виховувала мама, яка залишилася сама з дитиною.

"Моя мама виховувала мене одна. Батька в моєму житті не було. Коли мені було два роки, ми переїхали в Слотермер – на четвертий поверх маленької квартири в не дуже хорошому районі", – згадувала вона в одному з інтерв'ю.

За словами ван Бім, мама завжди забезпечувала їх усім необхідним, хоча їй доводилося буквально зводити кінці з кінцями. У дитинстві цього не було помітно, проте лише з віком вона почала розуміти, скільки сил мама витратила, щоб триматися на плаву.

Лише ставши мамою у 22 роки, Наомі наважилася знайти біологічного батька, який жив у Маямі. Сьогодні вони підтримують теплі стосунки, і вона регулярно літає до нього в США.

З юності Наомі страждала від проблем із вагою та постійних "гойдалок" із дієтами.

"Я любила поїсти, перекусити, і перш ніж встигала щось усвідомити, набирала зайві кілограми. Я худла, просто ївши менше, але це не працювало довго. Вага поверталася. Це було замкнене коло", – відверто розповідала вона.

Зрештою Наомі вирішила відмовитися від крайнощів і знайти сталий підхід до харчування та тренувань. Так народилася її система – без виснажливих дієт і фанатизму. Йдеться про застосунок "NVB" із персоналізованими програмами харчування та тренувань, який сьогодні допомагає тисячам жінок.

Що стосується відносин пари, то Наомі та Ріко разом із 2021 року. Вони активно діляться фото зі свого життя, відпочинку, побуту і багато чого іншого.

Цього літа на ван Бім чекає нове випробування – бій Верховена проти Олександра Усика. Вона сидітиме в першому ряду й спостерігатиме, як її коханий виходить проти одного з найсильніших боксерів світу. І хоча вона повністю довіряє його підготовці, емоції стримати складно.

"У Ріко чудова команда, він працює щодня, без вихідних. Я повністю впевнена в ньому. Але бувають бої, які важко дивитися. Наприклад, поєдинок із Джамалом Бен Саддіком був дуже жорстким. Тоді я навіть плакала", – зізналася Наомі.

У 2024 році пара заручилася на березі моря, а тепер вона чекає на весілля, яке, ймовірно, відбудеться вже після бою Ріко з Олександром. До слова, для Верховена це буде вже друге весілля. Раніше відомий кікбоксер був одружений на Джекі Дюшенн, яка народила йому трьох дітей – Мікайлу, Джазлін та Вінса.